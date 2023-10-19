حازم الجندي: مصر أحبطت مخططات التهجير والتصفية للقضية الفلسطينية

أدان النائب الوفدي المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، دفاع المجتمع الدولي عن الجرائم والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد إخواننا في غزة، والتي راح ضحيتها مئات الأطفال والنساء، ومحاولاتهم المستميتة لتشويه الحقائق وقلبها لتكوين رأي عام عالمي داعم للكيان الصهيوني، موضحا أن القيادة السياسية مدعومة برغبة شعبية عارمة ومشاعر قومية ووطنية كان لها أكبر الأثر في إحباط مخططات التهجير.

الجندي: حالة الصمت الدولى تثير الريبة والاستغراب

وقال "الجندي"، إن هناك حالة من الصمت الدولى تثير الريبة والاستغراب، فقد اكتفت بعض الدول ببيانات الشجب والإدانة، والتي لا تتناسب مع حجم المجازر التي ترتكب كل يوم في حق سكان غزة، الذين يلاحقهم الموت من كل مكان، من لا يموت بصواريخ الاحتلال، يموت جوعا أو عطشا أو داخل المستشفيات بسبب غياب الحد الأدني من الرعاية الصحية، مطالبا الدول العربية بتحمل مسئوليتها، والوقوف إلي جانب مصر من أجل التصدي للحصار وحرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال، من أجل دفع سكان غزة للنزوح جنوبا باتجاه سيناء.

وأضاف حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، أن قدر مصر الدائم ان تحمل هموم الأمة العربية وحدها، وأن تقف وحيدة في مواجهة التحديات، مؤكدا علي دعم الشعب المصري بكل أطيافه خلف الدولة وقيادتها السياسية في جميع القرارات التي يتم اتخاذها لحماية الأمن القومي المصري وحفظ أمن واستقرار مصر، خاصة ما يتعلق بتهجير سكان قطاع غزة إلي سيناء، والضغط علي جميع الأطراف العالمية المؤثرة من أجل التدخل لوقف الاعتداءات الاسرائيلية وإعلان هدنة إنسانية لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وشدد النائب حازم الجندي، أن ما حدث من جرائم في قطاع غزة سيظل نقطة سوداء في تاريخ الإنسانية، وعار يلاحق المجتمع الدولي خاصة الدول الأربع التي رفضت التصويت لصالح قرار وقف الاعتداءات في مجلس الأمن، مؤكدا على ازدواجية العالم في التعامل مع القضايا الإنسانية، فبعد عقود من مكافحة العنصرية تطل علينا برأسها من جديد لتؤكد أن الرجل الأبيض لم يتخلي يوما عن نرجسيته وعنصريته التي دفعته إلى ارتكاب جرائم لا يزال التاريخ يذكرها إلى اليوم، ورغم محاولاتهم الدائمة لمحوها إلا أنه تكرر مع اختلاف الضحايا.