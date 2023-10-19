فعاليات اليوم الثاني لندوة نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بجامعة الفيوم

استكملت اليوم فعاليات الندوة التعريفية "نشر ثقافة العمل الحر" التي ينظمها مركز الخدمة العامة بجامعة الفيوم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتورة وفاء يسري مدير مركز الخدمة العامة بالجامعة.

واستضافت خلالها الدكتورة مي مصطفى مسئول التدريب بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، و حازم حسين جاد مسئول التمويل متناهي الصغر بالجهاز، بحضور عدد من عمال الخدمات المعاونة بالجامعة، وذلك اليوم الخميس بالمكتبة المركزية.

وأكد الضيوف خلال فعاليات اليوم الثاني للندوة تعريف كيفية إقامة المشروعات متناهية الصغر عن طريق التدريب المجاني، والدعم الفني لعدد من المشروعات لاكتساب مهارة تشغيل المشروعات والبحث عن احتياجات السوق قبل البدء في مراحل التنفيذ والتمويل للمشروع.

كما تم الرد على كل الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بطرق السداد والأوراق المطلوبة للمشروع.

حفل استقبال فى كلية الآداب

ومن جهة أخرى شهد الدكتور طارق عبدالوهاب عميد كلية الآداب بالفيوم فعالية استقبال الطلاب الجدد وتكريم الطلاب الأوائل للعام الدراسي الماضي بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز بقوش وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتور أحمد أبو ريه وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد كمال منسق الأنشطة الطلابية بالكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وذلك اليوم الأربعاء بمبنى المدرجات المركزية والذى أقيم تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

صرح الدكتور طارق عبدالوهاب أن الهدف منهذه الفعالية هو تعريف الطلاب المستجدين بالكلية على نظام الدراسة والبرامج التعليمية والأقسام العلمية بالكلية، وأوضح أدوار الطلاب وحقوقهم وواجباتهم.

وحث الطلاب على ضرورة الاجتهاد والتميز وتعلم المهارات والمعارف الحياتية اللازمة لسوق العمل، مشيرًا إلى أن تكريم الطلاب المتفوقين دراسيًا يعد لفته طيبة لتشجيع الطلاب على التميز والاجتهاد.

من جانبه حث الدكتور أحمد عبدالعزيز بقوش الطلاب للمشاركة في النشاطات الطلابية لما لها من دور كبير في تشكيل عقلية الطلاب وثقل مواهبهم وتنميتها وإكسابهم القدرة على العمل كفريق واحد مشيرًا إلى أن إدارة الكلية لا تدخر جهدًا في دعم الطلاب وحل مشكلاتهم وتوفير البيئة الملائمة للتفوق والنجاح.

وعلى هامش الفعالية تم تكريم الطلاب العشر الأوائل من الخريجين للعام الدراسي الماضي تقدير لتفوقهم واجتهادهم، كما تم تكريم الطلاب المتميزين في النشاطات الطلابية.

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