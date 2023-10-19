سنقف صفًا واحدًا.. عبدالعليم داود: فلسطين ستتحرر كما تتحررت ليبيا والجزائر ومصر

أكد النائب محمد عبد العليم داود رئيبس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس النواب، أن فلسطين ستتحرر كما تتحررت ليبيا فلسطين ستتحرر كما تحررت ليبيا علي أيدي عمرو المختار ورفاقه وستتحرر كما تحررت مصر من الاحتلال الانجليزي والحروب الصليبية، سنقف جميعا صفا واحدا في هذا الموقف العظيم.

داود: يجب تدريس الثقافة العسكرية في المدارس

وطالب داود في الجلسه الطارئة اليوم ، بتدريس الثقافه العسكرية في المدارس لان العرب ليسوا في حاجة إلى مال وليسوا في حاجة إلى رجال ، ولا يمكن أن نتحدث عن دولة منزوعة السلاح ودولة لديها مفاعلات نووية.

ولفت داود إلى أن أمريكا قامت بدور عظيم بعتت اسلحة الدمار الشامل وهتدي 100 مليون دولار لاطفال الشهداء كيف يستقيم هذا .

وتابع داود بأن الفصائل الفلسطينية رافضة التهجير وإهدار القضية الفلسطينية على كل يهودي أن يرحل إلى كل بلد اتي منها لتتخلص فلسطين من كل عصابات الهجانة وغيرها .