تشكيل إيسترن كومباني أمام مصر للتأمين

أعلن خالد إينو المدير الفني لإيسترن كومباني عن تشكيلة الفريق في مباراة مصر للتأمين اليوم ضمن مواجهات الجولة الثانية في مسابقة دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة.

وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمي

أحمد بوسكا

خط الدفاع

أحمد عصام- عمرو زعفان - أحمد سعيد الأعصر - محمد عبدالله.

خط الوسط

علي العربي -مصطفى إبراهيم - مصطفى محمد - محمد عبدالله جعفر.

الهجوم :

محمد عادل القرش - إسماعيل أشرف.



البدلاء :

أحمد أبو بكر (موكشا)- محمد علاء - أحمد سعد (بلحة) - عبدالعظيم شريف- أسامة إبراهيم (كاچو)- سعيد فتحي - محمد أنور (الليمبي) - عبد الفتاح أحمد - زياد محمد حسن.