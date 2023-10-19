القائمة الكاملة للأفلام المشاركة بمهرجان أيام قرطاج السينمائي

تستعد إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائي، لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين، والتي تقام من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2023.

وتستعرض بوابة الوفد لمتابعيها قائمة الأفلام المختارة للمسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة

وتضمنت قائمة الأفلام مايلي:

غينيا - تيرنو ل سليمان ديالو

بوركينافاسو لـ بوبكر سنغاري

التشاد لـ قادر الأمينل

بيت الحجبة لـ جميلة المغرب

الكابيتانة لـ حسام صانصة

نيجيريا لـ آلان كاساندا

عائدة لـ كارول منصور

تونس لـ إيناس بن عثمان

بوركينافاسو لـ سلام زمباليجري

جنين لـ محمد بكري -فلسطين

قلق في بيروت لـ زكريا جابر

ھولییود غایت لـ إبراهيم نشأت

مهرجان أيام قرطاج السينمائي يلغي الاحتفالات تضامنًا مع فلسطين

وكان أعلن مهرجان أيام قرطاج السينمائي، إلغاء جميع المظاهر الاحتفالية بالأيام وانطلاق الدورة 34 مباشرة بعروض المسابقة الرسمية، تضامنًا مع القضية الفلسطينية.

وكان نشر الحساب الرسمي للمهرجان بيانا رسميا جاء فيه " تأسست أيام قرطاج السينمائية لتكون منصة فكر ومقاومة بالأساس، تجمع رواد السينما من إفريقيا والعالم العربي للانتصار للفنّ وللجمال في مواجهة فظاعة السياسات القمعية، ولمناقشة الأفلام ومن خلالها قضايا العالم ومن أهمها القضية الفلسطينية.

وأضاف : ارتسمت من خلال أيام قرطاج السينمائية وبفضلها خارطة للأفلام المستقلة في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، ونشأت على أيادي روادها أجيال من السينمائيين والمفكرين، يشتركون جميعًا في إيمانهم بفلسطين حرّة دولة وشعبًا، لا شيء يميز هذه الأيام بقدر التزامها العميق والمتجذر بحرية الإبداع، وهو ما جعلها تحتضن العديد من المخرجين الفلسطينيين الذين منعهم الاحتلال الغاصب من فضح وأقع الحرب وويلاتها.

وتابع : "لقد كانت أيام قرطاج السينمائية دائمًا أحد أهم الفضاءات لتكريس التعبيرات المختلفة ولإبراز ثراء السينما العربية الملتزمة بالقضية الفلسطينية: من هاني جوهرية، وبرهان علوية إلى رشيد مشهراوي، ومي المصري، وجان شمعون وميشال خليفي مرورًا بإيليا سليمان ونجوى نجار ورائد عندوني وصولًا إلى محمد بكري الذي يشارك فيلمه في المسابقة الرسمية وهاني أبو أسعد الذي تخصه هذه الدورة بتكريم خاص.

واستكمل : "تنتظم أيام قرطاج السينمائية لسنة 2023 تضامنا مع فلسطين واحتراما لنضالات شعب يعاني التقتيل والتدمير ويُقاوم من أجل استرجاع أرضه، تنعقد هذه الدورة بإيمان راسخ أن التزامنا بمعاناة أشقائنا يمر أساسا عبر منح الفضاء لمبدعيهم من خلال عروض الأفلام والنقاشات واللقاءات الفكرية.

واختتم البيان: وعليه تعلن الهيئة المديرة لأيام قرطاج السينمائية عن إلغاء كل المظاهر الاحتفالية بالأيام وانطلاق الدورة 34 مباشرة بعروض المسابقة الرسمية، أكثر من أي وقت مضى، تظلّ السينما والفن والثقافة من بين وسائل المقاومة الأكثر قدرة على مواجهة الخطاب الغادر والماكر للعديد من الإنتاجات السمعية والبصرية، عاشت فلسطين حرة، عاشت أيام قرطاج السينمائية.