أدوية الستاتين تزيد من خطر الإصابة بالسكري

تعد أدوية الستاتين، التي يتناولها ما يقرب من ملايين البالغين، من بين الأدوية الأكثر شيوعًا، ولكن أحد أنواعها قد يشكل خطر الإصابة بمرض السكري.

والستاتين هي أدوية مصممة لخفض المستويات المرتفعة من الكولسترول السيئ، عادة ما تكون الخيار الأول للمرضى الذين يعانون من مرض الشريان التاجي، وفي حين ثبت أن الحبوب الصغيرة فعالة في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية، إلا أن إحداها قد لا تكون مفيدة لسكر الدم.

تقول الطبيبة العامة تاتيانا زاخاروفا لـ MedicForum: "أظهرت دراسة جديدة أن عقار رسيوفاستاتين قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني".

في مرض السكري من النوع 2، لا يستطيع الأنسولين الذي ينتجه البنكرياس العمل بفعالية أو لا يمكنك إنتاج ما يكفي منه، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وقام فريق البحث بتحليل نتائج تجربة سريرية شملت 4400 بالغ مصاب بمرض الشريان التاجي في 12 مستشفى.

في بداية الدراسة، تم اختيار المشاركين بشكل عشوائي لتناول رسيوفاستاتين أو أتورفاستاتين يوميا لمدة ثلاث سنوات، ونظر فريق البحث إلى الاختلافات بين المجموعتين من حيث الوفيات الناجمة عن أي سبب ومعدلات النوبات القلبية والسكتات الدماغية وإعادة الأوعية الدموية التاجية - وهي الإجراءات التي تعيد تدفق الدم إلى أجزاء من القلب.

كما تم أخذ العديد من المؤشرات الصحية الأخرى في الاعتبار، بما في ذلك تطور مرض السكري من النوع 2، والاستشفاء بسبب قصور القلب، والجلطات الدموية الكبيرة، وجراحة الساد، وعلى الرغم من أن العلماء لم يجدوا اختلافات "ملحوظة" بين المجموعتين في جميع أسباب الوفاة أو النوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو عودة الأوعية الدموية، إلا أن مستويات السكر في الدم خلقت فرقًا بين العقارين وكان لدى مجموعة روسوفاستاتين معدل أعلى للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني مقارنة لمجموعة أتورفاستاتين .

بالإضافة إلى ذلك، كان المشاركون الذين تناولوا هذا النوع من الستاتين أكثر عرضة للحاجة إلى جراحة إزالة المياه البيضاء ومع ذلك، لم تختلف نتائج السلامة الأخرى بين المجموعتين.