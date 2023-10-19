سفير مصر في أثينا يستعرض محددات الموقف العربي تجاه التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني

شارك السفير عمر عامر، سفير مصر في أثينا، في الاجتماع الذي دعا إليه وزير خارجية اليونان George Gerapetritis، بمشاركة سفراء دول المجموعة العربية والقائمين بالأعمال، بهدف عرض الموقف اليوناني من التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني الراهن، وكذلك استعراض ملامح المبادرة التي يطرحها وزير الخارجية لاحتواء هذا التصعيد.

وحرص الوزير اليوناني على تأكيد استعداد اليونان لتقديم ما يلزم من دعم لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

السفير عمر عامر يعرض محددات موقف الدول العربية

ومن جانبه، عرض السفير عمر عامر، نيابة عن دول المجموعة العربية، محددات موقف الدول العربية من هذا التصعيد الخطير، مؤكداً أهمية الوقف الفوري لكل الأعمال العسكرية في غزة، وحماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، ومراعاة مبادئ القانون الدولى.

واستضاف السفير عمر عامر بمقر سفارة جمهورية مصر العربية في أثينا، الاجتماع التنسيقي للسفراء والقائمين بأعمال سفارات دول المجموعة العربية في أثينا، لتنسيق المواقف وتأكيد الرسائل التي سيتم عرضها خلال الاجتماع مع وزير خارجية اليونان.