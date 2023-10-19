محافظ بني سويف يتابع المنافذ المتنقلة لتخفيض أسعار السلع الغذائية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في منافذ بيع السلع المتنقلة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ لبيع المواد الغذائية والسلع التموينية ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، والتي يتم تنفيذها في إطار تكليفات مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه السكرتير العام اللواء حازم عزت وتضمن قيام جهاز الخدمة الوطنية وفي حضور المقدم وائل الكومي، بإعداد جدول زمنى لتواجد منافذ البيع المتنقلة "سيارات" تابعة لجهاز الخدمة الوطنية، يغطى كافة مراكز المحافظة، لتوفير السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 20%، والتي بدأت عملها "اليوم" بمراكز: الواسطى، ناصر، بني سويف" ويوم السبت مركزي: أهناسيا وببا، ويوم الأحد: مركزى سمسطا والفشن.

وبلغ إجمالي الحصة المخصصة لمراكز المحافظة السبع نحو 14 ألف شنطة بسعر 100 جنيه للشنطة الواحدة التي تشمل سكر، أرز، مكرونة، زيت، شاي حيث يتم التوزيع وفق الجدول المحدد لتغطية مراكز المحافظة، تحت إشرف السكرتير العام وبالتنسيق بين مسؤولى الجهاز والوحدات المحلية ووحدة التنمية الاقتصادية بالديوان العام، لاختيار أنسب المواقع لتواجد السيارات وإعلام المواطنين بأماكن ومواعيد تواجدها وتوفير التسهيلات اللازمة في هذا الشأن.

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