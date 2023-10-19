جنى الأرباح يكبد البورصة 31.2 مليار جنيه خسائر في ختام تعاملات اليوم

عصفت عمليات جني الأرباح بمؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس نهاية الاسبوع بصورة جماعية، بعد ارتفاعات صاروخية خلال الجلسات الماضية.

أغلق رأس المال السوقي للأسهم على تراجع، وخسر 31.2 مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.504.2 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 2.26% ليصل إلى مستوي 21616نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 1% ليغلق عند مستوى3919 نقطة.

تراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة طفيفة ليغلق عند مستوى 5946 نقطة.

اتجهت تعاملات العرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 251 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب والمصريين وسط تداولات 3.5 مليار جنيه.