إصابة سيدة في حادث تصادم سيارتين بشرم الشيخ

أصيبت سيدة في حادث تصادم سيارتين ملاكي، اليوم الخميس، على طريق الغرقانة بشرم الشيخ سوهو سكوير بمحافظة جنوب سيناء.

وتلقى اللواء محمد كامل العناني، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بتصادم سيارتين ملاكى أدى إلى إصابة سيدة على طريق الغرقانة بشرم الشيخ على طريق الغرقانة بشرم الشيخ سوهو سكوير بجنوب سيناء.

أسفر الحادث عن إصابة سيدة وتم الدفع بسيارة إسعاف، هي:

1-الاسم/أسماء السيد طه

الجنسيه/مصرية/القاهرة

السن/31 سنة

التشخيص/ اشتباه ما بعد الارتجاج/ اشتباه كسر بالفقرات العنقية

وتم نقل الحالات إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.