معتز القيعي يكشف لـ"الوفد" أفضل 10 نصائح لإنقاص الوزن دون التقيد بنظام غذائي

يعاني معظم مرضى السمنة وأصحاب الوزن الزائد من صعوبة في التقيد بنظام غذائي محدد لإنقاص الوزن، فالبعض يلتزم بإتباعه لفترة ثم ما يلبث إلا ويمل من تكرار الوجبات، فينقطع عن الدايت ويعود للوجبات السريعة والأطعمة الدسمة.

نصائح لإنقاص الوزن دون الحاجة للتقيد بنظام غذائي محدد

وفي هذا الصدد، يقدم د. معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، لبوابة "الوفد" الإلكترونية، أفضل النصائح لإنقاص الوزن دون الحاجة للتقيد بنظام غذائي محدد.

نصائح لإنقاص الوزن دون الحاجة للتقيد بنظام غذائي محدد

1- تناول 3 حصص يومية من الخضروات، ويمكن تناول المزيد منها خاصة الخضروات الورقيه مثل الجرجير، حيث أنها مليئة بالماء والألياف مما يساعد على الشبع بسعرات حرارية قليلة لفترة أطول.

2- في حالة الجوع بين الوجبات، يمكنك إختيار تناول لفائف الخس بديلًا عن الخبز لتقليل استهلاك الكربوهيدات.

3- تناول حصتين من الفاكهة يوميًا ويفضل إختيار الفاكهة ذات المحتوى الأعلى من الألياف وذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض مثل التفاح، للمساعدة على الشعور بالشبع ولأنها محتواها من السكر منخفض.

نصائح لإنقاص الوزن دون الحاجة للتقيد بنظام غذائي محدد

4- تناول الفشار المُعد بالقليل من الدهون والأملاح أو رقائق الشوفان أو المكسرات بكميات قليلة كوجبة خفيفة، بدلًا من رقائق البطاطس المقلية.

5- إستبدال القلي في زيت غزير، بالقلي الهوائي بملعقة واحدة من الزيت ويفضل إستخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون والإبتعاد عن الزيوت المهدرجة.

6- الإستعانه بالمشروبات التي تساعد على تقليل الشهية مثل القهوة الخضراء والقهوة التركي، ويجب الإبتعاد عن القهوة 3×1 سريعة التحضير.

نصائح لإنقاص الوزن دون الحاجة للتقيد بنظام غذائي محدد

7- تجنب المشروبات الغازية والعصائر المعلبة والحلويات المصنعة، حيث أنها ليست فقط عالية السعرات الحرارية وعديمة القيمة الغذائية، بل أيضًا تساعد على تذبذب مستوى السكر في الدم والشعور السريع بالجوع.

8- استبدل السكر الأبيض بعسل النحل.

نصائح لإنقاص الوزن دون الحاجة للتقيد بنظام غذائي محدد

9- تقليل استهلاك المحليات الصناعية بديلة السكر، لأنها تعمل على فتح الشهية.

10- شرب 8 أكواب من الماء يوميًا.