علاء عابد: نحن فخورون بقرارات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بالأمن القومي المصري، وأيضًا الخاصة بما يحدث في الأراضي الفلسطينية وضد الشعب الفلسطيني، نحن نؤيدها وبكل قوة، نؤمن بالقرارات التى اتخذها الرئيس ونقف جميعًا صفًا واحدًا خلفه.

وأضاف النائب علاء عابد، في كلمته أمام الجلسة الطارئة، اليوم، الحقيقة أننا اليوم كأعضاء مجلس نواب الشعب المصري، نؤكد أن ما يحدث مع الشعب الفلسطيني هو محاولة تهجير قسري، والاعتداءات التى وقعت على المدنيين هي جرائم حرب طبقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأيضًا طبقًا لاتفاقيات جنيف الأربع، وأيضًا طبقًا للمحكمة الجنائية الدولية، ويجب أن يقدم مرتكبو هذه الجرائم للمحاكمات العاجلة لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.

وطالب النائب علاء عابد المجتمع الدولي طبقًا للقانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الرابعة، وتفعيلًا لآلياتها بإرسال اللجنة الدائمة لتقصي الحقائق إلى غزة للتحقيق في جرائم الحرب التي يشنها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين العزل والحصار على المدنيين وقصف المستشفى الأهلي المعمداني، وقتل ٥٠٠ مريض، لتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية وأنها جرائم حرب لا تسقط بالتقادم.



وقال عابد، إن التهجير إذا لجأت إليه إسرائيل بهذا الشكل فسيكون عواقبه وخيمة، لن يقبه الشعب المصري، ولن تقبله المؤسسات المصرية ولن تقبله القيادة السياسية، وأن الهدف المصري الحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم تهجير أهالي غزة والضفة، وحق الشعب الفلسطيني فى أرضهم، وكما قال الرئيس السيسي: كيف ندافع عن أرض بدون شعب.

وأكد عابد أن هناك تكامًال الأهداف الفلسطينية المصرية الفلسطينية وليس تعارضها لنصرة الحق والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، لا تنازل عن حدود فلسطين قبل 67 وعاصمتها القدس الشرقية، هدفنا الذي نسعى إليه وسنظل نسعى إليه "علم فلسطين أصبح رمزًا للصمود أطفال ونساء فلسطين رمز للصمود".



وأكد النائب علاء عابد، أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل 1967، هو ما نسعى إليه وما سنتحدث عنه ولن يستطيع الكيان الصهيوني باستخدام الأسلحة أن يكتسب أرضًا، هذه الأرض لن تسقط بالتقادم، نحن نقول للشعب الفلسطيني اصبروا وصابروا ورابطوا والشعب المصري معكم، لقد نزل الملايين من أبناء الشعب المصري إلى الميادين ليؤكدوا موقفهم المساند والداعم للشعب الفلسطيني، وأكدوا أنهم خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي اتخذ قرارات مهمة هذه القرارات والتحركات التى قام بها خلال الأيام الماضية من أجل الأمن القومي المصري، ومن أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، ونقول للشعب المصري شكرًا على موقفك النبيل منذ 48، وإحنا مع القضية الفلسطينية ولن نتخلى عنها ونساند الشعب الفلسطيني، وهو صاحب الأرض والسيادة على أراضيه.