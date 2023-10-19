وزير الشباب: دعم الرئيس السيسي للمنظومة الرياضية المصرية وضعها فى مكانة عالمية

شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في افتتاح المنتدى الدولي "روسيا.. وقوة الرياضة" بمدينة بيرم الروسية، وذلك بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولفيف من وزراء الرياضة من مختلف دول العالم.

وفي مستهل كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "أود أن أعرب عن سعادتي البالغة لوجودي معكم اليوم في المنتدى الدولي "روسيا قوة رياضية"، وأود أيضاً أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئ حكومة روسيا وشعبها بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس وزارة الرياضة الروسية والذكرى الـ 300 لتأسيس مدينة بيرم الروسية التي تستضيفنا اليوم".

وأضاف: "تعد العلاقات المصرية الروسية من أعظم الأمثلة على الصداقة الشعبية، حيث يتمتع الشعبان المصري والروسي بصداقة طويلة الأمد على مستوى الثقافة والرياضة والاقتصاد، ومن أفضل معالم هذه الصداقة إطلاق الرئيس السيسي والرئيس بوتين عام التبادل الإنساني عام 2021، ونتيجة لهذه الشراكة المهمة، شاركت وزارتا الشباب والرياضة في البلدين في العديد من الفعاليات، بما في ذلك منتدى الشباب المصري الروسي في ثلاث نسخ، اثنتان في روسيا وواحدة في مصر، ونحن الآن نستعد للنسخة الرابعة".

أشار "صبحي" إلى أن تلك المنتديات تناولت العديد من المواضيع الحيوية مثل" الذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، مؤكدًا أن وزارات الرياضة في جميع أنحاء العالم تلعب أدوارًا محورية لأنها ليست وزارات متخصصة في مجال واحد فقط، بل هي وزارات تخدم فئة عمرية معينة في كافة الجوانب الرياضية وغير الرياضية، مما يجعل نطاقها أكثر اتساعًا.

أكد الدكتور أشرف صبحي، أن الهدف الأساسي لوزارات الرياضة هو إعداد مواطن سليم البنية، مرتبط بوطنه، ومطلع على آخر التطورات في المجالات التي يهتم بها، على المستوى المحلي والدولي، بالإضافة إلى توفير الفرص للشباب لاستثمار طاقاتهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم، وإذا قامت وزارة الرياضة بذلك فقد نجحت تماماً في دورها، مشيراً إلي أن الرؤية الواضحة والشاملة هي كيفية جعل الرياضة أكثر استدامة وشمولًا وإنصافًا في كافة دول العالم.

واستعرض وزير الرياضة التجربة المصرية خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى استضافة مصر قرابة321 بطولة وحدثاً قارياً وإقليمياً ودولياً في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يجعل مصر مركزاً رائداً في العالم لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، وفيما يخص مستوى الأداء والمنافسة الرياضية تلمصرية فقد حصلت مصر على أكثر من 2800 ميدالية في الرياضات الجماعية والفردية، بالإضافة إلى إقامة عدد من المشروعات والمبادرات لاكتشاف المواهب الجديدة وخاصة الرياضية مثل "المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي وكابيتانو مصر.

كما استعرض "صبحي ملف للاستثمار الرياضي في مصر، حيث حققت مصر خلال الفترة الماضية 22 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى 9 مليارات جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص كعرض استثماري لتطوير مراكز الشباب والأندية الرياضية، لافتًا إلى تطلعه إلي توقيع المزيد من الشراكات المتنوعة في مختلف المجالات الرياضية لتحقيق التنمية الرياضية المستدامة.

وقال وزير الشباب في ختام كلمته: "أرى أن مستقبل الرياضة مشرق من خلال التعاون المستمر مع الحكومات والمنظمات الرياضية، والقطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا نحو خلق عالم رياضي أكثر شمولاً وإنصافًا واستدامة، وبالعمل سويًا، يمكننا أن نجعل من الرياضة قوة من أجل الخير والسلام في العالم".



