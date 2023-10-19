الإسكندرية لتداول الحاويات توقع عقداً مع الخط الملاحي LINEA MESSINA

قالت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إنها وقعت عقدًا لتداول حاويات للخط الملاحي LINEA MESSINA مع شركة أوشن إكسبريس بصفته وكيلاً عن الخط الملاحي.

اضافت الشركة، في بيان للبورصة إنه من المتوقع أن يكون معدل تداول الخط بالشركة من 800 إلى 1000 Teu شهرياً قابلة للزيادة بعد استقرار الخدمة بالشركة؛ وهو ما يؤثر على زيادة معدلات التداول وزيادة ربحيتها.

يشار إلى أن الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، سجلت صافي ربح بلغ 4.38 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 2.02 مليار جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.