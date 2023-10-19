تعليق قاسي من رودرى عن إنتقاله للدوري السعودي "لا يناسبني"

كشف النجم الإسباني رودري، لاعب خط وسط مانشستر سيتي، عن إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي بعد أنباء وجود مفاوضات لضمه من قبل أحد الأندية السعودية على غرار نجوم العالم وزملائه السابقين في الدوري الإنجليزي.

وفي هذا السياق صرح رودري لإذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية: "أنا سعيد جدًا في مانشستر سيتي، لقد سمعت عن السعودية ولكن الانضمام إلى مشروع مثل السعودية سيكون أمرًا معقدًا للغاية بالنسبة لي ولا يناسبني".

وأكمل رودري حديثه: "أولويتي في كرة القدم هي الطموح، سواء كان طموحًا رياضيًا أو فرديًا أو جماعيًا، في الوقت الحالي، السعودية ليست هناك لا توجد بها طموح".

في سياق متصل بدأت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تحركاتها لحماية نجمها النرويجي إيرلينج هالاند، خوفًا من أطماع ريال مدريد بإغرائه عبر عقد وراتب جديدين.

وانضم النرويجي إلى مانشستر سيتي خلال صيف 2022، بعد أن دفع النادي الإنجليزي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، مع بوروسيا دورتموند الألماني والبالغة 65 مليون يورو.

ونجح هالاند في كتابة اسمه في سجلات الدوري الإنجليزي، بعد فوزه بالحذاء الذهبي في موسمه الأول بتسجيله 36 هدفا.

كل هذا التألق دفع الأندية الأوربية في التفكير في ضمه مستقبلا، خاصة نادي الميرينجي الذي يبحث عن التعاقد مع مهاجم من الطراز الأول بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما.