البلوجر عبير عبدالله تكشف اطلالة جديدة للشتاء 2023

قامت البلوجر الشهيرة "عبير عبدالله" بكشف إطلالة جديده جريئه للشتاء عام 2023، فنشرت العديد من الصور على حساب الانستجرام ببعض الإطلالات الجديدة وبصيحات مختلفة تتناسب مع جميع الفتيات.

كما ظهرت لنا البلوجر "عبير عبدالله" بإطلالة مميزة وابتسامة جميلة خطفت جميع الأنظار ببعض الفساتين الأنيقة التي تتماشى مع فصل الصيف التي حصلت على إعجاب الكثيرين من متابعيها نظراً لما تقدمه من جمال وإطلالة قوية وعرض العديد من الفساتين الراقية المناسبة للفتيات خاصة المحجبات.

من بين آلاف المتابعين للبلوجر الشهيرة "عبير عبدالله" الذين أظهروا مدى إعجابهم بالإطلالة الجميلة التي ظهرت بها مؤخراً معلقين بأجمل التعليقات والتي منها "قمر يا ميرو طول عمرك".

ركزت البلوجر "عبير عبدالله " في اختيار الألوان الهادئة التي تتناسب مع فصل الصيف متمثلة في ألوان الفساتين والطرح واختيار الميك اب الخفيف الذي يظهر ملامحها ووجهها الجميل الطبيعي، وقامت بنشر العديد من الصور عبر موقع انستجرام تجذب فيها جميع الأنظار بطلتها الجميلة والساحرة.