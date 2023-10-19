حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المخدرات والأسلحة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



في مديرية أمن أسوان تم ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 8 كيلو جرام من مخدر البانجو - كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو") وكذا (بندقية آلية – 4 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة 6 متهمين " لهم معلومات جنائية "و تنفيذ (827) حكم قضائى متنوع.

وفي مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 12 كيلو جرام من مخدر البانجو – 6 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر

الهيروين) وكذا (2 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين "لهم معلومات جنائية".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.