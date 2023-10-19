حفل وداع لقنصل مصر العام بجدة بعد جهوده مع الجالية المصرية الفترة الماضية

أقام الاتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية حفل عشاء في أحد فنادق بارك جدة لتكريم السفير هشام فتحي القنصل العام في جدة بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمملكة.

رموز الجالية المصرية بالسعودية

وحضر الحفل رموز الجالية المصرية وعلي رأسهم السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية سابقا، والأستاذ عبد الوهاب توفيق، ود حازم الحمزاوي، د.محمود السبع، والاستاذ فكري قنديل، والعديد من رموز الجالية المصرية، ومنسوبي القنصلية العامة بجدة، ومنسوبي مصر للطيران.

كما شرف الحفل سفراء أمريكا وإنجلترا وفرنسا واليابان وفلسطين ومدير المراسم بوزارة الخارجية.

هذا وقد ألقى الدكتور سعيد يحيي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالسعودية كلمة في هذه المناسبة شكر فيها السفير هشام علي تعاونه مع الجالية المصريه طوال فترة عمله وعلى إخلاصه وتفانيه كون العمل في العمل في المملكة العربية السعودية وفي جده تحديدا يصاحبه جهد كبير نظراً لكبر أعداد المصريين في جده وما حولها.

تكريم السفير هشام فتحي بالسعودية

كما قام أعضاء الاتحاد بتكريم السفير هشام فتحي بتقديم درع بهذه المناسبة معبرين عن مشاعر أبناء الجالية في كل عموم المملكة العربية السعودية تجاه سيادته معبرين عن آمالهم وتمنياتي لسيادته بالتوفيق.



وفي نهاية الحفل شكر السفير هشام فتحي أعضاء الجالية المصرية ومجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في المملكة العربية السعودية على هذا التكريم الرائع ومشاعرهم الفياضة وتعاونهم الدائم معه طوال فترة عمله بالقنصلية العامة للجمهورية مصر العربية في جدة.

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