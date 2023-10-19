الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

قاضي التحقيق يصدر قرارًا جديدًا في قضايا التمويل الأجنبي

محكمة استئناف القاهرة
محكمة استئناف القاهرة

أصدر المستشار أحمد عبدالعزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب، من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التمويل الأجنبي"، اليوم الخميس، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل المركز المصرى لحقوق السكن ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.

أوضح قاضي التحقيق أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بأول وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه 77 أمرًا يشمل ما يقرب من 180 مشكو في حقهم .

 

وأشار إلى أنه جارِ استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.

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