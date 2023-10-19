"أثبت في دقيقة أنه سفير الإنسانية".. هالة سرحان تشيد بفيديو محمد صلاح

أشادت الإعلامية هالة سرحان، بمقطع الفيديو الذي شاركه اللاعب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أمس لدعم القضية الفلسطينية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير “تويتر”.

وكتبت الإعلامية هالة سرحان، في تدوينة عبر حسابها قائلة : “محمد صلاح ذكاء خارق لم ينطق إلافي اللحظات المصيرية الحاسمة محمد صلاح المصري الشامخ في ساعتين وصلت الرسالة الي سبعين مليون مشاهدة.. هذا يعني ان هذه التغريدة في طريقها لعمل رقم قياسي اقوي جول ادخله في حياته محمد صلاح اثبت في دقيقة انه سفير الإنسانية فوق العادة”.

محمد صلاح يدعم القضية الفلسطينية

وكان شارك محمد صلاح، نجم ليفربول، جمهوره مقطع فيديو باللغة الإنجليزية يدعم خلاله القضية الفلسطينية، أمس، الأربعاء، وذلك عبر حساباته الرسمية على جميع منصات السوشيال ميديا.

وجاءت تصريحات نجم ليفربول محمد صلاح خلال الفيديو كالتالي :-

ليس من السهل أبدا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة

شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع.

جميع الأرواح مقدسة، وجيب توفير سبل الحماية لها.

يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصراها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورا.

يمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى.

يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورا.

أناشد جميع قادة العالم بالتكاتف معا لمنع وقوع المزيد من المذابح للأبرياء. الإنسانية يجب أن تسود.