طلاب المدارس يقفون دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين (صور)

وقف طلاب المدارس في جميع أنحاء الجمهورية اليوم الخميس، دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين وتضامنًا مع القضية الفلسطينية.

ورفع طلاب المدارس في مختلف المحافظات علم فلسطين خلال طابور الصباح؛ تعبيرًا عن تضامنهم مع أهالي قطاع غزة.

دقيقة حداد على شهداء فلسطين

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد وجه المديريات التعليمية بوقوف الطلاب، خلال طابور الصباح بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من شعب فلسطين الشقيق.

دقيقة حداد على شهداء فلسطين

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوقفة تعبيرا عن تضامن طلاب مصر مع القضية الفلسطينية التي كانت وستظل على رأس أولويات الدولة المصرية.

دقيقة حداد على شهداء فلسطين

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تضع القضية الفلسطينية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني على رأس جهود التوعية التي تقدمها لأبنائها الطلاب.

دقيقة حداد على شهداء فلسطين

وشدد وزير التربية والتعليم على أن وزارة التربية والتعليم، طلابا ومعلمين، تقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في كافة القرارات التي تتخذها حفاظا على السيادة المصرية والحقوق المشروعة لشعب فلسطين الشقيق.

دقيقة حداد على شهداء فلسطين

السيسي يعلن الحداد على شهداء فلسطين

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة العدوان الوحشى على مستشفى "المعمداني" فى غزة الذى استشهد خلاله أكثر من 1000 شهد وجريح من شعب فلسطين فى غارة للاحتلال الصهيونى مساء الثلاثاء على ساحة المستشفى، بالإضافة إلى أن هناك المئات مازالوا تحت الأنقاض.

دقيقة حداد على شهداء فلسطين

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أمس الأربعاء، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء شعب فلسطين الشقيق.

دقيقة حداد على شهداء فلسطين

وأدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء أمس الثلاثاء، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من شعب فلسطين في قطاع غزة.

دقيقة حداد على شهداء فلسطين

واعتبرت وزارة الخارجية المصرية هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة من شعب فلسطين الشقيق.