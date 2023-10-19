رئيس ملوي يتفقد أعمال إنشاء مجمع مواقف السيارات

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية بأهمية المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في المشروعات الخدمية والتنموية، والتي تهم المواطنين في مختلف المجالات التي يتم تنفيذها بنطاق المحافظة.

وذلك للتغلب على أي معوقات تواجه عملية التنفيذ أولاً بأول، لتسريع وتيرة العمل، والانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة لدخولها الخدمة، من جانبه تفقد اللواء أحمد السايس رئيس الوحدة المحلية لمركز ملوي ، أعمال إنشاء مجمع مواقف السيارات بجوار السكة الحديد للوقوف على نسب التنفيذ والمواعيد المحددة للإنتهاء من أعمال الإنشاء.

وأوضح رئيس المركز، أن مجمع مواقف السيارات الأجرة الجديد بالمدينة، سيقام على مساحة 6200 متر، من الناحية الشرقية على ترعة الإبراهيمية أسفل كوبري السيارات العلوي، والذى سيضم جميع المواقف، مما يساهم في تخفيف الضغط على المدينة، وتسهيل حركة وانتقال المواطنين، والعمل على راحتهم وتحقيقاً للسيولة المرورية، ومنع أي سيارة أجرة من القيام بالتحميل، من خارج الموقف المخصص لها.