وقفة تضامنية أمام نقابة المحامين بالشرقية دعما الشعب الفلسطنيين

نظمت نقابة المحامين بالشرقية، برئاسة المستشار عادل عفيفي، ظهر اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة بوسط مدينة الزقازيق؛ للتضامن مع إخواننا الفلسطينين الذين يتعرضون منذ أكثر من 13 يوما في قطاع غزة، لعدوان غاشم من جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي خلف وراءه الألف الشهداء والجرحى.

وعبر المحامون عن غضبهم واحتجاجهم الرافض للأعمال الوحشية التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي كل ثانية في حق الأطفال والنساء العزل والأبرياء في مناطق كثيرة من دولة فلسطين وخاصة قطاع غزة، وكان آخرها قصفه للمستشفى المعمداني الأهلي الذي خلف وراءه أكثر من 500 من بين شهيد وجريح.

ورفع المتظاهرون الاعلام الفلسطينية، والريات السوداء، حزنا على قتل الأطفال الأبرياء من الأشقاء الفلسطينيين، ورددوا هتافات: "عاشت فلسطين دولة حرة عاصمتها القدس، بالروح بالدم نفديك يا شهيد، غزة غزة أصل العزة، يا غزاوي قولها قوية الأقصى هو القضية، لا سفارة ولا سفير اطلع برة يا ...، إحنا معاكم يا فلسطين إحنا وراكم بالملايين".

وأصدرت نقابة محامين جنوب الشرقية، بيانا أكدت فيه أن ما قامت به قوات الإحتلال الغاشم من مجازر واعتداءات على الآمنين من المدنيين الفلسطينيين وهدم للمستشفيات ودور العبادة والمنازل؛ ماهو إلا هجمة بربرية هدفها ابادة الشعب الفلسطيني، ويعد انتهاكا صارخاً اللقوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان.

وأكدت في بيانها، إدانة جموع المحامين في محافظة الشرقية لهذه الهجمات، وتستنكرها، وتقدم كل الدعم للأخوة الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، استهل مجلس نقابة أطباء الشرقية الجديد، اجتماعه الاجرائي لمجلس الإدارة لتشكيل هيئة المكتب، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين من جراء القصف البربري لقوات الإحتلال للمدنين والآمنين.

وأعلن أعضاء المجلس، تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني الحر، واكدوا تأيدهم المطلق لحق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه، وحقه في حياة آمنة مستقرة.