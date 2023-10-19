مظاهرة حاشدة لطلاب جامعة قناة السويس

تضامنا مع أهالي قطاع غزة

نظمت جامعة قناة السويس وقفة تضامنية مع أهالي فلسطين للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلى على المدنيين فى قطاع غزة.

وأقيمت الوقفة داخل الحرم الجامعى بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية بمشاركة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة وعشرات الطلاب ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين.

طلاب جامعة قناة السويس يرفعون أعلام فلسطين

ورفع طلاب جامعة قناة السويس أعلام مصر وفلسطين وانطلقوا فى مسيرة جابت أنحاء الجامعة.

وردد طلاب جامعة قناة السويس هتافات منددة بجرائم الكيان المحتل تجاه الشعب الفلسطينى منها "لا بالروح بالدم نفديك يا أقصى" " السيسى قالها قوية فلسطين عربية" " غزة غزة رمز العزة" "على وعلى وعلى الصوت القضية مش هتموت".

وأعربت جامعة قناة السويس عن تضامنها مع المواقف الوطنية لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه أحداث غزة .

ونظم أهالي الإسماعيلية مساء أمس مظاهرة حاشدة جابت أرجاء ميدان الممر شارك فيها المئات من الأهالي وممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية وأعضاء مجلس النواب ورجال الأوقاف.

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة العدوان الوحشى على مستشفى "المعمداني" فى غزة الذى استشهد خلاله أكثر من 1000 شهد وجريح من شعب فلسطين فى غارة للاحتلال الصهيونى مساء أمس على ساحة المستشفى، بالإضافة إلى أن هناك المئات مازالوا تحت الأنقاض.

