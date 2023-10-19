حبس سائق متهم بحيازة مخدر الحشيش

قررت النيابة العامة بالقاهرة، اليوم الخميس، حبس سائق ، عثر بحوزته على 5 كيلو من مخدر الحشيش داخل سيارته بالشروق، 4أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بإرسال عينة من الحشيش المضبوط بحوزة المتهم، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها، وطلبت الصحيفة الجنائية للمتهم وذلك لإستكمال التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة الشروق، وضبط بحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام)، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.