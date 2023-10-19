الرئيس السيسي يستقبل ملك الأردن بمطار القاهرة الدولي بعد قليل (بث مباشر)

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها نقدم لكم بثًا مباشرًا لمراسم استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لملك الأردن عبدالله الثاني لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية؛ المستشار أحمد فهمي؛ بأن القاهرة ستشهد عقد قمة مصرية أردنية اليوم.

وفي وقت سابق، حذر ملك الأردن عبد الله الثاني، من أن هذه الحرب التي دخلت مرحلة خطيرة ستجر المنطقة إلى كارثة لا يحمد عقباها، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لسفك الدماء الذي يشكل استمراره وصمة عار على الإنسانية.

وأضاف العاهل الأردني، أن مجزرة مستشفى المعمداني بغزة جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها، وعلى إسرائيل أن توقف عدوانها الغاشم على غزة فورًا، الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ويشكل خرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.