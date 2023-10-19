الخميس 19 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الرئيس السيسي يستقبل ملك الأردن بمطار القاهرة الدولي بعد قليل (بث مباشر)

السيسي وملك الأردن
السيسي وملك الأردن

حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها نقدم لكم بثًا مباشرًا لمراسم استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لملك الأردن عبدالله الثاني لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

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الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية؛ المستشار أحمد فهمي؛ بأن القاهرة ستشهد عقد قمة مصرية أردنية اليوم.

 

وفي وقت سابق، حذر ملك الأردن عبد الله الثاني، من أن هذه الحرب التي دخلت مرحلة خطيرة ستجر المنطقة إلى كارثة لا يحمد عقباها، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لسفك الدماء الذي يشكل استمراره وصمة عار على الإنسانية.

 

وأضاف العاهل الأردني، أن مجزرة مستشفى المعمداني بغزة جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها، وعلى إسرائيل أن توقف عدوانها الغاشم على غزة فورًا، الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ويشكل خرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

 

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