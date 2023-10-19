الاتحاد الدولى البارالمبى للكرة الطائرة يسلم اللجنة المنظمة لبطولة العالم 80 كرة لمنافسات المونديال

تسلمت اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة الاتحاد البارالمبى للكرة الطائرة رسميا 60 كرة طائرة تستخدم لمنافسات البطولة ، بالإضافة إلى 20 كرة جولدن هدايا للبطولة، من السيد إيهاب حسانين رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة البارالمبية ، ومندوب الاتحاد الدولى بحضور الدكتورة هويدا مندى مديرة البطولة ، وأمين صندوق الاتحاد الإفريقى للكرة الطائرة البارالمبية.

وقدم مجلس إدارة الاتحاد المصرى البارالمبى كل الشكر للاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة البارالمبي ومجلس إدارته ، على المجهود الذى يبذله لانجاح بطولة العالم التى تقام خلال الفترة من 8 وحتى 18 نوفمبر المقبل ، على ملاعب الصالات المغطاة بنادى النادى بالعاصمة الإدارية ، بمشاركة 19 دولة .

على الجانب الآخر قام الدكتور حمدى عبد الرحيم رئيس الاتحاد الاقليمى للألعاب القوى والمدير الفنى السابق للجهاز العاب القوى البارالمبي ورئيس الاتحاد البارالمبى للألعاب القوى ونائبه الكابتن هانى عيسى اللاعب الأولمبى السابق والدكتور إبراهيم أمين بزيارة مقر اتحاد الطائرة البارالمبي لتقديم المساندة والدعم المعنوى ، وخبراتهم بشأن بطولة العالم للكرة الطائرة البارالمبية ،

ويرحب الدكتور مصطفى صادق وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بكافة الخبرات فى مختلف المجالات لانجاح البطولة ، لرفع شأن الرياضة المصرية فى المحافل الدولية ، وخاصة وأن بطولة العالم تقام على أرض مصرنا الحبيبة ، أرض الكنانة والعزة والكرامة ، وبلد الأمن والأمان .

وصرح اللواء منصور درويش نائب رئيس الاتحاد المصرى ، والمتحدث الرسمى للاتحاد وبطولة العالم ، والمشرف العام على كافة اللجان العاملة فى البطولة ، بأنه يعرب عن سعادته البالغة بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة بهذه الزيارة التى تعبر عن تكاتف شباب وقيادات العمل الرياضى البارالمبى للخروج بالبطولة فى أبهى صورها ، وبالشكل الذى يليق بالشعب المصرى قيادة وشعبا .

يشارك في البطولة 19 دول هى الجزائر ، والبرازيل ، وكندا ، والكونغو ، وفرنسا ، وألمانيا ، وبريطانيا العظمى ، والهند ، وإيران ، واليابان ، ونيجيريا ، ورواندا ، والصين ، وأوكرانيا ، وأمريكا ، ومنغوليا ، وهولندا ، وسلوفينيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة ، لافتا إلى أن منافسات الرجال ستشهد منافسة بين 16منتخبا ، يمثلوا 16 دولة ، ينافس فى السيدات ، 12 منتخبا ، من 12 دولة .