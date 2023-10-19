قسطلي تُصدر الشريحة الثانية لسندات التوريق بقيمة 6.5 مليار جنيه

أعلنت شركة قسطلي للتمويل العقاري والاستهلاكي، نجاحَها في إصدار الشريحة الثانية لسندات التَّوْرِيق، بقيمة 159.2 مليون جنيه مصري، بالتعاون مع المجموعة المالية إي. إف. جي هيرميس القابضة EFG Hermes، إذ يأتي ذلك في إطار برنامج شامل لإصدار سندات توريق بقيمة 6.5 مليار جنيه مصري.

وشهدت سندات التوريق، الصادرة مؤخرًا عن شركة قسطلي للتمويل العقاري والاستهلاكي، إقبالًا ملحوظًا من المستثمرين، وقد تَمَّتْ تغطية الإصدار بالكامل في غضون دقائق من بدء الطرح.

وتستمد هذه السندات قيمتها من محفظة مالية كبيرة من العقود متعددة الشرائح، يبلغ إجماليُّها 287 مليون جنيه مصري، وقد حقَّق الإصدار تصنيفًا ائتمانيًّا متميزًا يصل إلى (AA+).

وتمَّ تنفيذ طرح سندات التَّوْرِيق من شركة قسطلي على ثلاث شرائح بمُدَدِ استحقاق متنوعة، بلغت 13 شهرًا للشريحة الأولى، وقيمتها 15,9 مليون جنيه مصري، وتحمل تصنيفًا ائتمانيًّا هو (AA+)، و36 شهرًا للشريحة الثانية، بقيمة 73,2 مليون جنيه مصري، وتصنيف ائتماني (AA)، في حين تصل مدة استحقاق الشريحة الثالثة إلى 70 شهرًا، والمُقَرَّر إصدارها بقيمة 70 مليون جنيه مصري بعد اكتمال طرح الشريحتين الأولى والثانية، وتحمل تصنيفَ ائتماني (AA+).

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «ميريس» قيمت التصنيف الائتماني للإصدار.

قامت المجموعة المالية هيرميس القابضة، شركة الخدمات المالية الرائدة في مصر، بدَوْر مدير الإصدار الأوحد والمستشار المالي لعملية الطرح، كما قامت بدور الضامن للتغطية الإجمالية للاكتتاب بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB).

ولعب البنك التجاري الدولي دورًا محوريًّا؛ باعتباره أمينَ الحفظ والمتلقِّي لعملية الاكتتاب، في تعاون ناجح الْتَزَمَ بتقديم تجربة استثمارية سلسة ومثمرة.

فيما قام مكتب الدرينى وشركاه للاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للطرح وقام مكتب KPMG بدور المحاسب القانونى.

وجَّه محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة قسطلي للتمويل العقاري والاستهلاكي، الشكرَ لفريق العمل والشركاء على نجاح الإصدار، قائلًا: "سعدنا بالطلب القوي من المستثمرين على الإصدار الثاني من برنامج سندات التَّوْرِيق، الذي يُعَدُّ شهادة على ثقة المستثمرين في شركتنا ونموذج أعمالنا، كما أننا مُمْتَنُّونَ لشركائنا؛ لدعمهم ودورهم في تحقيق هذا الإصدار الناجح".

أضاف يوسف: "يُعَدُّ إصدارُ سندات التَّوْرِيق تطورًا إيجابيًّا للاقتصاد المصري، ويؤكد ثقة المستثمرين المتزايدة في الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى جاذبية أسواق رأس المال المصرية، كما يوفِّر مصدرَ تمويل جديد للشركات المصرية، الأمر الذي يدعم نموها الاقتصادي، ويخلق المزيد من فرص العمل في السوق المصرية".

قال عمرو محفوظ، رئيس القطاع المالي في شركة قسطلي للتمويل العقاري والاستهلاكي: "يُعَدُّ هذا الإصدار إنجازا مهمًّا للشركة، وذلك في ثاني إصدار لسندات التَوْرِيق، وسعدنا باستجابة المستثمرين لهذا الإصدار".

أضاف محفوظ: "يمثِّل التَّوْرِيق أداة قيمة لنا لجمع رأس المال وتنويع مصادر تمويلنا، ونخطِّط لإصدار المزيد من سندات التَّوْرِيق؛ لدعم مسار النمو لدينا".