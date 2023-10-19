أبو لطيف: أڤايا فخورة بدعم مؤسسة مجدي يعقوب للقلب

قال نضال أبو لطيف، النائب الأول للرئيس والرئيس العالمي لقطاع المبيعات في أڤايا، ورئيس أڤايا العالمية، إن مؤسسة مجدي يعقوب للقلب تعمل على دمج البحث والابتكار والتدريب بطريقة غير مسبوقة في المنطقة، إضافة إلى تحسينها قدرة الوصول إلى خدمات رعاية صحية جيدة.

أعرب أبو لطيف عن فخره بالتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، قائلًا: "نحن فخورون بدعم المؤسسة بينما تسعى إلى رفع قدراتها بهدف تقديم العلاج المُنقذ للحياة".

اختارت مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، وهي منظمة غير حكومية مكرّسة لتقديم خدمات طبية مجانية للشعب المصري، تكنولوجيا أڤايا لتشغيل حلول الاتصالات في منشأة الرعاية الصحية الجديدة التي يتم بناؤها في القاهرة.

سيمثّل مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب في القاهرة، وهو قيد الإنشاء، منشأة متطوّرة للرعاية الصحية قادرة على استقبال ثلاثة أضعاف المرضى الخارجيين الذين تخدمهم هذه المؤسسة.

ومن خلال تقديم أحدث تقنيات الرعاية الطبية للقلب والأوعية الدموية، سيكون المرفق قادرا على علاج ما يصل إلى 12000 مريض سنويا، وتعزيز العلاج المقدم لحديثي الولادة المصابين بأمراض القلب الخُلقية، وتفعيل عملية التطبيب عن بُعد الذي يمكنه توسيع نطاق خدمات الدعم الطبي في جميع أنحاء القارة.

تكنولوجيا أڤايا التي سيتم استخدامها من جانب شريكتها "ساميت للحلول التقنية" Summit Technology Solutions (الشريك الألماسي لشركة أڤايا) تدعم كامل منظومة حلول الاتصالات في المركز الجديد. وستوفر مجموعة الحلول الموجودة داخل المركز، الأدوات اللازمة لتحقيق تعاون سلس بين 1500 مستخدم، بما في ذلك الأطباء وموظفي الدعم والموظفين الإداريين. وفي الوقت نفسه، سيمكّن مركز الاتصال المبني على ذات المنصة، الموظفين من خدمة المرضى بشكل فعّال من خلال مجموعة من قنوات الاتصالات.

مشروع حلول الاتصالات الجديد قابل للتطوير والتوسعة، وهو يتمتع بعنصر الاستدامة، وقادر على تغطية متطلبات المركز الجديد بأكمله. وعند اكتماله، سيوفر قناة اتصالات داخلية لتبسيط العمليات المعقدة، خصوصا أنه سيكون مُدمجا بنظام المعلومات الطبية في المركز. ستُحسّن هذه الحلول التنسيق لدى فريق الرعاية الصحية وسترفع من مستويات سلامة المرضى. وكل هذه الحلول ستكون مدعومة بعناصر أمان وموثوقية وأداء بمستوى عالمي.

ومن خلال نظام الاتصالات المحسّن، متعدّد المواقع، الذي يربط المركز الجديد بأكاديمية المؤسسة، سيساهم مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب في القاهرة في رفع مهارات حوالي 1750 متخصّص في الرعاية الصحية. وسيتم إقامة قناة اتصال تربط غرف الجراحة بقاعات المحاضرات عبر الاتصالات الفيديوية، ما سيسمح بتقديم عروض توضيحية عن بُعد والتدريس المباشر من مختلف أقسام الحرم الجامعي.

هذا الحل سيمكّن أيضا موظفي مركز الاتصال التابع للمؤسسة من التواصل بفعالية أكبر مع العملاء المتصلين، لتقديم رعاية أكثر تخصيصا وفعالية عبر مجموعة متنوعة من قنوات الاتصال.