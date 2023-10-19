جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى مكافحة جرائم السرقات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط

العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية

أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

وتم ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف

المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية، وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقتان

لذات العيار - هاتفين محمول "مجهولين المصدر" - سلاح أبيض ، مبلغ مالى - كمية من مخدر الهيروين

- دراجة نارية " بدون لوحات معدنية مستأجرة " المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة) ، وبمواجهتهما

إعترفا بإرتكاب (9) وقائع بذات الأسلوب ، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والأسلحة بقصد

الدفاع عن نشاطهما الإجرامى .. كما أرشدا عن باقى الهواتف المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية "

(صاحب محل صيانة هواتف محمولة - مقيم بمحافظة القليوبية).

و ضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة

الهواتف المحمولة بأسلوب " الخطف " بإستخدام دراجة نارية ، وبحوزتهما ( 6 هواتف محمول

"مجهولين المصدر" - دراجة نارية بدون لوحات معدنية "المستخدمة فى الوقائع") ، وبمواجهتهما أقرا

بأن الهواتف المضبوطة من متحصلات (6) وقائع سرقة ، وأضافا بأنهما كانا فى سبيلهما للتصرف فيهم

بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية " (شقيق أحدهما) تم ضبطه ، وبحوزته عدد ( 5 ) هواتف محمولة

"مجهولة المصدر".

وضبط (عاطلان – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى

إرتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بدائرة قسم شرطة عين شمس بأسلوب "المفتاح المصطنع"،

وبحوزتهما (مفاتيح مصطنعة "المستخدمة فى وقائع السرقة" – 3 أجهزة "لاب توب" - 2 شاشة تلفاز -

هاتف محمول - 3 ساعة يد - حقيبة سفر بداخلها بعض الملابس - سماعة لاسلكية - هارد ديسك ، جهاز

راوتر - مبلغ مالى) ، وبمواجهتهما أقرا بأن المضبوطات من متحصلات عدد ( 6 ) وقائع سرقة بذات

الأسلوب .. كما تم بإرشادهما ضبط بعض المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" (عامل بمقهى).

و ضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب "

كسر الزجاج " ، حال إستقلاله سيارة مبُلغ بسرقتها بدائرة قسم مصر الجديدة ، وإعترف بإرتكاب واقعتين

سرقة "هاتف محمول - مبلغ مالى" من داخل سيارتين حال توقفهما بدائرة القسم ، وتم بإرشاده ضبط كافة

المسروقات المستولى عليها.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.