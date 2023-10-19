قطع المياه بأربع مناطق بالقرنة لأعمال تعديل خطوط بمحور شمال الأقصر



أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن انقطاع المياه بعدة مناطق بمدينة القرنة غربي المحافظة؛ وذلك لأعمال تعديل خطوط الصرف الصحي المتعارضة مع محور شمال الأقصر.

وذكرت الشركة في بيان، أن المناطق التي يشملها قطع المياه هي: "القرنة الجديدة - القبارى - الرواجح - السيول"، وذلك غداً الجمعة الموافق 20 أكتوبر، من الساعة 3 عصرًا، إلى الساعة 2 صباحًا.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بالسادة المواطنين سرعة التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن ١٢٥ فى حالة الطوارئ كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب.

غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام التالية فى حال الطوارئ.

125 الخط الساخن أو من أى هاتف

- 0952282406

- 0952284116

- 01147999752