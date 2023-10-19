تدريبات منفردة لرباعي الزمالك تحت إشراف مخطط الأحمال

خاض عبدالله جمعة وسامسون أكينيولا ومحمد حسام "بيسو" وكريم عبد الحق رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات منفردة على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب نادي الترسانة استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري .

وأدى الرباعي تدريبات خاصة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، خلال خوض باقي الفريق للتقسيمة الفنية.

وشارك الرباعي في الفقرات الأولى من التدريبات، ثم خضعوا لفقرات إضافية قبل المشاركة في الجزء الأخير من التقسيمة.

حسام عبدالمجيد ومحمد طارق يشاركان في التقسيمة الفنية بمران الزمالك

شارك حسام عبد المجيد ومحمد طارق ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التقسيمة الفنية خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب الترسانة بشكل طبيعي استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز .

وكان حسام عبد المجيد ومحمد طارق خاضا تدريبات منفردة أمس بعد عودتهما من صفوف المنتخب الأولمبي عقب خوض وديتي الأردن وأوزباكستان.

وخاض اللاعبان مران الزمالك اليوم بصورة كاملة، وشارك الثنائي في التقسيمة الفنية.

أوسوريو يعقد محاضرة فنية للاعبي الزمالك قبل مران اليوم



ألقى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية مطولة على اللاعبين خلال مران الفريق، اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب الترسانة للحديث عن الاستعدادات الأخيرة للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز .

وحرص المدير الفني الكولومبي على توضيح مهام ودور كل لاعب في الملعب وشرح بعض الجوانب الخططية والفنية لتطبيقها في التقسيمة.

وشدد خوان كارلوس أوسوريو قبل انطلاق التقسيمة الفنية على أهمية تنفيذ كل ما تم شرحه بشكل دقيق .

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.