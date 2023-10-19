ندوة إرشادية عن طرق الاستفادة من المخلفات الزراعية

قال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إن المديرية نفذت بالتعاون مع الإدارة المركزية للأراضي والمياه والبيئة بالوزارة ومعهد بحوث الأراضي والمياه، ندوة إرشادية عن أهمية استخدام أساليب الري الحديثة، لترشيد استهلاك مياه الري، وأهمية ترشيد استخدام الأسمدة المعدنية، وطرق الاستفادة من المخلفات الزراعية كأسمدة للنبات وعلف للحيوان.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبده شعبان والدكتور محمد عبد المؤمن الغزولي بمعهد بحوث الأراضي والمياه، والمهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة، والمهندس أحمد عبد المنعم مدير إدارة الأراضي والمياه بالمديرية، وعدد من المهندسين الزراعيين ومهندسي جهاز الأراضي والمياه.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تناولت التعريف بأهمية التحول من طرق الري بالغمر إلى الري الحديث، لترشيد استهلاك المياه، وتعظيم إنتاجية الفدان ورفع جودة المحاصيل الزراعية، وزيادة ربحية المزارع، وكذلك الحد من استخدام المبيدات والأسمدة، وتوفير الطاقة المستخدمة في توليد ماكينات الري، وتحسين خواص التربة الزراعية.

وتم خلال الندوة، الإشارة إلى كيفية استخدام المخلفات الزراعية كعلف للحيوان وأسمدة للنبات، وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.