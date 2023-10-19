حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على مضارب الأرز بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، بوضع خطة عمل للمرور على المضارب والكيانات التى تقوم بتداول الأرز المحلى، وتوجيه انذارات لهم بضرورة تقديم الإخطارات والمستندات المقررة بالقرار الوزارى رقم 10 لسنة 2023 لمديريات التموين التابعين لها.

وقادت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة بواقع 8 حملات تفتيشية بنطاق مركز صان الحجر، وذلك برفقة عبدالباسط عبد النعيم وكيل المديرية، وعبد الكريم عوض الله، والدكتور السيد بلاسي مساعدي مدير المديرية، وتم توجيه انذارات لمعظم الجهات التى تقوم بتداول الأرز المحلى بمركز صان الحجر لسرعة تقديم الاخطارات المطلوبة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.