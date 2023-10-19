الدكتورة " نداء " وكيل وزارة الصحة تؤكد على جميع المستشفيات توفير جميع التطعيمات الاساسية لحماية المرضى

اكدت الدكتورة غادة نداء وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية فى اول قرارتها خلال اولى جولتها عقب توليها منصبها الجديد بوكالة الوزارة

لتفقد سير العمل بالمنشآت الصحية، بمنطقة المنتزة الطبية.توافر التطعيمات الاساسية وسلامة حفظها للحفاظ على صحة المرضى .

وشملت الجولة وحدة سيدي بشر بحري ومكتب صحة سيدي بشر، مركز طب أسرة المندرة ومكتب صحة المندرة ومكتب التطعيم الدولي بالمندرة، مركز طب أسرة طوسون (الرحامنة)، مركز طب أسرة قرداحي خورشيد، وحدة جون، وحدة المنتزة الريفية، وحدة دربالة ، حيث تم متابعة سير العمل وتفقد جميع الخدمات المقدمة ورضاء المواطنين عن الخدمات.

وخلال الجولة تم التأكد من توافر التطعيمات الأساسية وسلامة حفظها وتوافر الألبان الصناعية وصرفها لمستحقيها وكذلك توافر الأدوية الأساسية بالصيدليات وكيفية حفظها وسياسات الصرف، كما تم متابعة سير العمل بجميع المبادرات الرئاسية والمرور على جميع عيادات الأسنان ومتابعة توافر المستلزمات لتقديم الخدمات الطبية المختلفة وكذلك عيادات العلاج الطبيعي ومتابعة نسب تردد الحالات والتأكد من توفير جميع الخدمات للمرضى، كما تم المرور على عيادات طب الأسرة والأطفال والنساء وتنظيم الأسرة والطوارئ والتغذية ومتابعة معدلات التشغيل بالمعامل وتوافر أجهزة التعقيم والتأكد من تفعيل خدمات التثقيف الصحي للمواطنين، ومتابعة التسجيل المميكن المواليد والوفيات بجميع مكاتب الصحة .

وأكدت وكيل وزارة الصحة ضرورة توفير جميع الخدمات الطبية المطلوبة بكل منطقة سكانية حسب الاحتياج، وكذلك تذليل أي صعوبات تواجه المريض في تلقي الخدمة الطبية.