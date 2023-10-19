خطاب السيسي عن رفض التهجير أحدث صدى كبيرًا في الإعلام الإسرائيلي (شاهد)

قال الدكتور محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، إنّ خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز نقطة تحول مهمة جدا سنقطف ثمارها في الأيام المقبلة.

الإعلام الإسرائيلي

وأضاف “عبود” خلال حواره مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن خطاب الرئيس له صدى كبير جدا في الإعلام الإسرائيلي، ومنذ أن أُلقى وحالة الاهتمام كبيرة في الإعلام الإسرائيلي، وفي أهم برامج التوك شو الإسرائيلية يتم مناقشة خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ونوه إلى أن الرئيس السيسي يحمي المصالح المصرية، وإسرائيل لا ترغب في إهدار اتفاقية السلام مع مصر، وبالتالي، كان كلام الرئيس السيسي المحدد فيما يخص الحفاظ على الأراضي المصرية له صدى إيجابي في إسرائيل.

الحكومة الإسرائيلية

ونوه إلى أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو تسعى إلى ضم أكبر جزء من الأراضي الفلسطينية، مشددًا على أنها تحاول دفع مشكلة غزة ومشاكل دولة الاحتلال إلى حضن الدول العربية المحيطة وسط حالة استهداف واضح لمصر والأردن.







