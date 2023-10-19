القبض على عاطل وراء سرقة 6 مساكن في الطالبية

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من ضبط أحد الأشخاص وراء سرقة 6 مساكن في الطالبية، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية) بمزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب".



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه 6 وقائع بدائرة القسم، كما أرشد عن المسروقات لدى عميله سيء النية (مالك مخزن خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية) "تم ضبطه" وإعادة المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تجديد حبس المتهم بالتعدي على زوجته بسبب دعوى خلع

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس جزار متهم بتعذيب زوجته، بسبب إقامتها دعوى خلع ضده بالمقطم، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

كانت البداية عندما رصدت المتابعة الأمنية مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر زوجة من زوجها لتعديه عليها بالضرب وإصابتها بجروح، عقب علمه برفعها دعوى خُلع ضده وتركها منزل الزوجية.

وبالفحص تبين سابقة تحرير محضر بقسم شرطة المقطم بالقاهرة بتاريخ 13 /8 /2023 تضمن مشاجرة بين جزار وزوجته "ربة منزل" لذات السبب، وتعديه عليها بسلاح أبيض "كتر" وإحداث إصابتها.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حبس مأذون مزيف خدع الأهالي في الشرقية





قررت النيابة العامة حبس منتحل صفة مأذون شرعي للنصب على المواطنين الراغبين في عقد قرانهم وتسجيل وقائع زواج مخالفة مقابل تحصله على مبالغ مالية في أبو كبير بالشرقية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع قطاع الأحوال المدنية، أكدت قيام (حاصل على ليسانس، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية) بانتحال صفة مأذون شرعي والنصب على المواطنين الراغبين فى عقد قرانهم، وقيامه بتسليم وثائق زواج "مزورة" لهم مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مجموعة كبيرة من وثائق الزواج والطلاق "مزورة" وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

