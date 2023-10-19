وفاة 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين في إنقلاب سيارة ميكروباص بجهينة

شهد الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على جانب الطريق بسبب إنفجار الإطار الأمامي الأيسر نتج عنه وفاة 4 أشخاص وإصابة 13 شخصا آخرين بكيور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرى نقلهم لمستشفتي سوهاج الجامعي وجهينة المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغًا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ومتوفين ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من صينية جهينة / دائرة المركز .

انتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص قيادة "عادل . ن . ا . م" 50 سنة سائق ومقيم دائرة الأقصر بالطريق المشار اليه إنفجر الإطار الأمامي الأيسر مما أدي لإنحرافها وإنقلابها علي جانب الطريق .





نتج عن الحادث وفاة كل من :- "علي . ع . م . ا" 58 سنة عامل و"عبد القادر . د . ف" 45 مزارع و"نورا . ن . ا" 25 سنة ربة منزل ومقيمون بذات الناحية وتم نقلهم لمستشفى جهينة المركزي و"عبد القادر . د . م" 33 سنة عامل ومقيم بمحافظة أسوان وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي .





وإصابة كل من :- قائد السيارة باشتباه كسر بالساق اليمني والساعد الأيمن و"أحمد . ف . ا" 30 سنة عامل بجروح بالساقين والوجه و"أحمد . ا .ت . س" 19 عامل بكدمات متفرقة بالجسم و"عبد الراضي . س . ع" 49 سنة عامل باشتباه كسر بالذراع الأيمن و"سيدة . ع . م" 56 سنة ربة منزل بكدمات متفرقة بالجسم و"فاطمة . ا . ح" 63 سنة ربة منزل بكدمات متفرقة بالجسم ومقيمين الأقصر و"حسانين . ع . م" 45 سنة عامل بكدمات متفرقة بالجسم و"ياسمين . ا . ع" 30 سنة ربة منزل بكدمات متفرقة بالجسم و"هناء . م . م" 37 سنة ربة منزل بكدمات متفرقة بالجسم و"زينب . م . م" 33 سنة ربة منزل بجرح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم و"أميرة . م . م" 27 سنة ربة منزل بسحجة بالساق اليمنى ومقيمين أسوان و"نورا . م . ا" 45 سنة ربة منزل بكدمات متفرقة بالجسم و"الطفلة "رحمة . ع . ع" سنتين بكدمات متفرقة بالجسم ومقيمتان السباعية غرب أسوان جميعهم مستقلي السيارة وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي .

وبسؤال قائد السيارة والمصابين قرروا بمضمون ما سبق ونفوا الشبهه الجنائية .

تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .