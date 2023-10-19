الأرصاد: تلاشي سقوط الأمطار بمعظم المحافظات (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الطقس معتدل على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، والطقس حار على المناطق الجنوبية مثل جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتابعت “غانم” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر ”المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أنه فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل تنخفض قيم الحرارة والأجواء ستكون مائلة للبرودة خلال ساعات الفجر والصباح الباكر والصغرى في القاهرة الكبرى ستتراوح 21 و22 درجة مئوية.

استقرار الأحوال الجوية

وذكرت أن اليوم سيشهد الاستمرار في استقرار الأحوال الجوية وتلاشي فرص سقوط الأمطار بمعظم المحافظات، بسبب زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وهو ما جعلنا نشعر بارتفاع طفيف في قيم الحرارة بمعدل درجة إلى 2 درجة.

القاهرة الكبرى

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 30، وبالتالي، فإن الطقس في فترة النهار سيكون خريفيا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد.