لليوم الثانى مظاهرات بالاسكندرية تنديدا بمجزرة المعمدانى

لليوم الثانى على التوالى تشهد محافظة الاسكندرية انتفاضة كبيرة من المواطنين والطلاب وبمشاركة الاطفال تنديد بالاوضاع بقطاع غزة واعتداء اسرائيل وقصفها لمستشفى المعمدانى وسط غزة ما خلف مئات القتلى والجرحى من المدنين والاطباء العزل .ورفع المتظاهرين الاعلام المصرية والفلسطنينة دعما للاشقاء فى فلسطين .

كان قد خرج المئات من طلاب كليات جامعة الإسكندرية، في مظاهرة حاشدة دعما لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفض مصر تهجير سكان قطاع غزة ودعم القضية الفلسطينية، وتنديدا بالمجزرة الإسرائيلية.

انطلق الطلاب بمسيرتهم بمحيط مجمع الكليات النظرية ومكتبة الإسكندرية في شارع سوتير، مرددين عشرات الهتافات لدعم القضية الفلسطينية، رافعين أعلام فلسطين ولافتات مؤيدة للقضية الفلسطينية كما حرص بعضهم على ارتداء قمصان مطبوع عليها علم واسم وخريطة فلسطين.

كما تظاهر العديد من المواطنين بمنطقة سيدى جابر ومنطقة القائد ابراهيم أعلن عن فخرهم بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، والتي عبر خلالها عن قوة الدولة المصرية، ووضوح الرؤية السياسية.

مؤكدين تنديد بالعدوان الإسرائيلي والمجازر الوحشية على قطاع غزة، وتأييد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي إزاء القضية الفلسطينية ومنع مخطط تهجير سكان غزة إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

وردد المشاركون في المظاهرات هتافات دعم وتأييد لفلسطين، رافعين الأعلام الفلسطينية من بينها «افتحوا لنا الحدود ..خيبر خيبر يا يهود»، و«فلسطين عربية»، و«بالروح بالدم نفديك يا أقصى»، و«تسقط تسقط إسرائيل»، فيما رفع المئات أعلام مصر وفلسطين ولافتات كتب عليها «فلسطين قضيتي» و«فداك يا أقصى».

طالب المتظاهرون المجتمع الدولى بعدم الانسياق وراء الصورة الكاذبة التي يصدرها الاحتلال، مطالبين بالتوقف عن ازدواجية المعايير والنظر إلى حال الشعب الفلسطيني الذى يعانى على مدار سنوات طويلة من ممارسات الاحتلال الإسرائيلى الدموية ضده، مشيرين إلى أن ما يحدث حرب إبادة وتطهير عرقى وجرائم حرب واضحة على مرئى ومسمع العالم أجمع.

من جانب اخر اعلن نادي قضاة الإسكندرية، برئاسة المستشار سعد السعدني، تأييده الكامل لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية ودعم استقرار السلام في المنطقة والحفاظ على الوطن.

وأصدر نادي القضاة بالإسكندرية ذكر فيه أن «قضاة مصر وهم أبناء الوطن المفدى وأن كانوا لا يتحدثون في السياسة ولكن ينطقون بحديث الوطن والحق والعدل ».

وأعلن القضاة إدانتهم للاعتداء الغاشم على أهالينا العزل في فلسطين، مؤكدين وقوفهم كالبنيان المرصوص خلف الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي ودعمهم في اتخاذ كل ما يراه من إجراءات وقرارات، الغرض منها الحفاظ على تراب الوطن.

وقال القضاة إنهم يثقون في حكمة الرئيس السيسي وقدرته على التعامل مع تلك الأحداث الجسام والتي تطلب من الجميع الاصطفاف خلف قيادته السياسية ويثقون كل الثقة في قدرة قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسيفه ويعاهدون الله على أنهم يد بيد مع كل ما يتخذ من قرارات من قيادتنا الحكيمة من أجل حماية الوطن والزود عنه.