رئيس جامعة المنصورة يشارك في ملتقى الآلكسو الأول لتوأمة الجامعات العربية بتونس

شارك الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة عبر تقنية Zoom فى افتتاح ملتقى الآلكسو الأول لتوأمة الجامعات العربية والمقام بدولة تونس، حيث تأتى مشاركة جامعة المنصورة في هذا الملتقى المهم في إطار دورها لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات الخارجية في مختلف المجالات الأكاديمية والابتكار والبحث العلمي.

كما شارك رئيس جامعة المنصورة بجلسات الملتقى في اليوم الثانى في جلسة العمل السابعة والتي ترأسها الدكتور عادل ضياف: مدير مكتب التعاون الدولى بجامعة طرابلس بمشاركة عدد 6 جامعة من ليبيا وموريتانيا واليمن بتقديم عرض عن الجامعة بفيديو تعريفي قصير ثم شرح لأهم الإنجازات والكليات الحاصلة على الجودة والتميز وعدد البحوث المنشورة والاستشهادات والتصنيف الدولي.

جدير بالذكر أنه تم تنظيم الملتقى تحت رعاية الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ورئيس اللجنة التحضيرية والعلمية الدكتور محمد سند أبو درويش مدير إدارة العلوم والبحث العلمي في دورته الأولى بمقر المنظمة في العاصمة تونس.

وافتتح الملتقى أعماله يوم الثلاثاء الماضى واستمر لمدة يومين بالشراكة مع جامعات ومؤسسات عربية وعالمية والذي يأتي في إطار تعزيز العمل العربي المشترك، ودعم البحث العلمي؛ لتنفيذ «الاستراتيجية العربية للبحث العلمي، والتكنولوجي، والابتكار»، التي أوكلت القمة العربية الثامنة والعشرون مهمة متابعة تنفيذها للمنظمة، بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة (37) رئيس جامعة ومؤسسات عربية وعالمية وحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في تونس.

ويهدف ملتقى الألكسو الأول لتوأمة الجامعات العربية للوصول إلى الإسهام الفعلي والعلمي للألكسو، والجامعات العربية، والهيئات، والمؤسسات العربية، والعالمية ذات العلاقة؛ لتحقيق الأهداف العامة للاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار، بجانب تطبيق فعلي وعملي لآليات تنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة إلى دعم مبادرات الجامعات العربية المشاركة المحققة للاستراتيجية، وفتح مزيد من التشاركية والتعاون بين الألكسو، والجامعات العربية، والهيئات، والمؤسسات الأكاديمية، والبحثية العربية، والعالمية.

كما يهدف ملتقى الألكسو الأول لتوأمة الجامعات العربية إلى تيسير تبادل الزيارات العلمية، والحراك العلمي العربي بين منتسبي الجامعات العربية من هيئات أكاديمية وبحثية؛ لنقل الخبرة والمعرفة وزيادة النتاج العلمي العربي، مع منتسبي المؤسسات والهيئات الأكاديمية والبحثية العالمية، إلى جانب توسيع أوجه التعاون بين الألكسو والجامعات العربية والهيئات والمؤسسات الأكاديمية والعلمية والبحثية العربية والعالمية، بما يخدم الأهداف المشتركة ويعمل على تحقيق تنمية مستدامة.