"المرأة الريفية وتنمية المجتمع".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن البرنامج المعد من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الخاص بشهر أكتوبر.

يأتي هذا تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وذلك بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز

خلال ذلك نظم بيت ثقافة ابشواى محاضرة بعنوان ''المرأة الريفية وتنمية المجتمع'' تحدثت فيها مها بدوي أمينة المكتبة، عن وضع المرأة في الريف، وما لها من دور كبير في عملية التنمية، لما تساهم به من معاونة زوجها فى الحقل، وكذلك قيامها بالصناعات المنزلية القائمة على الزراعة ومنتجات الألبان وتربية الدواجن، وأكدت علي أهمية دور المرأة الريفية، فى عملية الاكتفاء الذاتي للأسرة، من خلال تصنيع المنتجات الزراعية، والألبان وتربية الدواجن والأغنام، كما أوضحت بعض المعوقات التي تعاني منها المرأة الريفية، منها خفض نسبة التعليم، مما يحول دون تطوير أنفسهن، مع صعوبة الذهاب إلى المدن، بسبب معارضة العديد من العائلات، هذا إلي جانب بعض المشكلات الناتجة عن العادات والتقاليد مثل زواج القاصرات، وكثرة الإنجاب، وذلك استمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، وينفذها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل، وتزامنا مع الاحتفال بيوم المرأة الريفية.

"المعتقدات المغلوطة والفهم الخاطئ للدين".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

وعقدت مكتبة قلمشاة الفرعية بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، محاضرة بعنوان ''المعتقدات المغلوطة والفهم الخاطئ للدين''، تحدث خلالها الشيخ محمد عبدالفتاح أبو زيد، عن بعض المفاهيم المغلوطة مثل ختان الإناث، والثأر، وعشوائية الإنجاب، موضحا الفرق بين تنظيم النسل وتحديد النسل، ناقش أيضًا أخطار البعد عن الدين، وما يحثنا عليه من مكارم الأخلاق والوسطية والبعد عن التشدد، فالدين يأمر بكل خلق فاضل، مثل الحفاظ على الممتلكات العامة، وحرمة الاستيلاء، أو التعدي عليها، لأنها ذات منفعة للجميع.

وشهدت مكتبة الطفل بقصر ثقافة الفيوم، يوم ثقافي ترفيهي مع طلاب مدارس التربية الفكرية، والأمل للصم والبكم بنات، ومدرسة السلام رياض الأطفال، وتحت عنوان ''سلوكى فى المنزل''، ناقشت هناء حسن مسئولة مكتبة الطفل، بعض السلوكيات الخاطئة، والتي يجب الابتعاد منها، إلي جانب مسابقات ترفيهية نفذتها رضا محمد، وورشة حكي، وعرض مسرح عرائس حول قيمة الاحترام، نفذه كل من عبير ناجى، رضا محمد، هند عبدالتواب أخصائي الطفل.