الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مظاهرات بالمحافظات والجامعات تأييدًا لموقف مصر من القضية الفلسطينية (شاهد)

مظاهرات تأيدًا لفلسطين
مظاهرات تأيدًا لفلسطين

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: “مظاهرات في المحافظات والجامعات تأييدا لموقف مصر من القضية الفلسطينية”.

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المستشار الألماني: لابد من إيجاد طرق لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة

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مركز شباب مدينة قنا يدين العدوان الغاشم على غزة

 الطلاب من جامعة القاهرة

وذكر التقرير أن احتشد آلاف الطلاب من جامعة القاهرة أمام مقر الجامعة بالجيزة لتنظيم وقفة تضامنية والتنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي وقصف مستشفى المعمداني في غزة والقصف المتواصل على القطاع، ورفع المشاركون في الوقفة لافتات رفض ممارسات إسرائيل ضد المدنيين والأطفال في غزة. 


موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي 

ونوه التقرير إلى أن هناك التفاف شعبي كامل حول موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي من القضية الفلسطينية حيث شهد عدد من المحافظات خروج طلاب الجامعات وشباب المدن والقرى والاحزاب في وقفات تضامنية مع غزة تنديدا بالعدوان الغاشم والمجازر التي شهدها القطاع من الجيش المحتل والإعلان عن التأييد الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي في موقفه من القضية الفلسطينية والرفض القاطع لتهجير الأشقاء الفلسطينيين قسريا من أرضهم. 

 

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