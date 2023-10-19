مدارس الشرقية تُنكس الأعلام ودقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

شهد المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، صباح اليوم الخميس، طابور الصباح بمدرسة الشهيد عقيد أحمد الكفراوي الثانوية الصناعية، ومدرسة ربيع فلاح الثانوية بنات بإدارة ديرب نجم التعليمية، وشارك الطلاب تأدية تحية العلم، والوقوف دقيقة حدادا علي أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، فضلا عن تنكيس الأعلام بجميع مدارس المحافظة، وذلك تعبيرا عن تضامن الطلاب مع القضية الفلسطينية.

كان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد وجه المديريات التعليمية بوقوف الطلاب، خلال طابور الصباح اليوم بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك تعبيرا عن تضامن طلاب مصر مع القضية الفلسطينية التي كانت وستظل على رأس أولويات الدولة المصرية.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تضع القضية الفلسطينية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني على رأس جهود التوعية التي تقدمها لأبنائها الطلاب، مضيفا أن وزارة التربية والتعليم، طلابا ومعلمين، تقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية في كافة القرارات التي تتخذها حفاظا على السيادة المصرية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.