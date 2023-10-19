حبس المتهم ببيع كتب تعليمية دون تصريح في الجيزة

أمرت نيابة الجيزة، بحبس مالك مطبعة، لاتهامه ببيع كتب تعليمية دون تصريح داخل مطبعة.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بمحافظة الجيزة) بطباعة وتصوير وتغليف العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى وكذا كتب تعليمية خاصة بعدد من المعاهد، دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (المدير المسئول- مقيم بمحافظة الجيزة)، وعثر بداخلها على (15350 كتاب تعليمى لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى وكذا كتب تعليمية خاصة بعدد من المعاهد، دون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون).



وبمواجهة المتهم المضبوط بما أسفر عنه التفتيش أقر بأنه المدير المسئول وكذا إرتكابه المخالفات المُشار إليها بالمشاركة مع صاحب المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تجديد حبس المتهم بالتعدي على زوجته بسبب دعوى خلع

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس جزار متهم بتعذيب زوجته، بسبب إقامتها دعوى خلع ضده بالمقطم، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

كانت البداية عندما رصدت المتابعة الأمنية مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر زوجة من زوجها لتعديه عليها بالضرب وإصابتها بجروح، عقب علمه برفعها دعوى خُلع ضده وتركها منزل الزوجية.

وبالفحص تبين سابقة تحرير محضر بقسم شرطة المقطم بالقاهرة بتاريخ 13 /8 /2023 تضمن مشاجرة بين جزار وزوجته "ربة منزل" لذات السبب، وتعديه عليها بسلاح أبيض "كتر" وإحداث إصابتها.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حبس مأذون مزيف خدع الأهالي في الشرقية





قررت النيابة العامة حبس منتحل صفة مأذون شرعى للنصب على المواطنين الراغبين في عقد قرانهم وتسجيل وقائع زواج مخالفة مقابل تحصله على مبالغ مالية في أبو كبير بالشرقية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع قطاع الأحوال المدنية، أكدت قيام (حاصل على ليسانس، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية) بانتحال صفة مأذون شرعى والنصب على المواطنين الراغبين فى عقد قرانهم، وقيامه بتسليم وثائق زواج "مزورة" لهم مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مجموعة كبيرة من وثائق الزواج والطلاق "مزورة" وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

