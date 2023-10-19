الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

التوعية بخفض الانبعاثات الكربونية بالقابضة للمطارات والملاحة الجوية

جانب من الندوة
جانب من الندوة

في إطار تنفيذ السياسة البيئية للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بتوعية العاملين بأهمية الحفاظ علي البيئة، اقامت الإدارة العامة لشئون البيئة والسلامة والصحة المهنية ندوة بعنوان "استعراض ألية لخفض الانبعاثات تخفيفاً لتأثير التغيرات المناخية" وذلك بمركز تدريب شركة ميناء القاهرة الجوي.

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الشركة المصرية لتكنولوجيا الغاز 

أدارت الندوة د.رهام الشبراوي، مدير عام شئون البيئة والسلامة والصحة المهنية وناقشت الندوة التي حاضر فيها د/وليد الطويل ، وم/ضياء غنيم من الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غازتك" التغيرات المناخية وتأثيرها علي الإنسان والحيوان والنبات والغلاف الجوي والمناخ البيئي والاحتباس الحراري.

تغيرات المناخ 

كما ناقشت الندوة أبرز تغيرات المناخ بسبب النشاط الصناعي و علاقته بالتغيرات الجوية العنيفة مثل الأعاصير والزلازل و إجراءات تخفيف الإنبعاثات الكربونية والإجراءات التي يمكن أن يتخذها الفرد العادي لتكون له بصمة كاربونية صديقة للبيئة.

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