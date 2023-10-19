ملابسات القبض على سائق ومالك شركة متهمين بالاتجار في العملة

كشفت جهات التحقيق بالمنوفية،عن أن الشخصين المتهمين بالاتجار فى النقد الأجنبي بالجيزة، تم ضبطهما أثناء ترويجهما للنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية في دائرة القسم وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.



وبحسب التحقيقات فإن المتهمين يعملان سائق ومالك شركة، ويقومان باستبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية إلى المحلية لعملائهم بدائرة القسم لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانون، وأقرا برغتبهما فى تحقيق الثراء السريع.

حبس رجل أعمال وسائق بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي



وفي واقعة أخرى أمرت النيابة العامة بحبس رجل أعمال وسائق بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تباشر النيابة العامة التحقيق مع رجل أعمال وسائق بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي فى محافظة المنوفية.

وكشفت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام (سائق، ومالك شركة - مقيمان بمحافظة المنوفية) بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتم ضبطهما، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية"، تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي، لسرقته بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبو بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية.

جاء ذلك بعدما نجح الأمن في ضبط أحد العناصر الإجرامية من مرتكبي ذلك النشاط الإجرامى، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا وبحوزته هاتف محمول، بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أقر بارتكابه 7 وقائع بالأسلوب نفسه.



عقوبة جرائم السرقة





وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التي تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

