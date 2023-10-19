الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الرئيس الصيني يدعم مصر بفتح ممرات لتوصيل المساعدات لغزة

الرئيس الصيني الرئيس
الرئيس الصيني الرئيس الصيني شي جين بينغ

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أكد دعمه جهود مصر بفتح ممرات لتوصيل المساعدات لغزة.

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الأمم المتحدة: غزة بحاجة إلى 100 شاحنة مساعدات يوميا

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بالعلم الفلسطيني والهتافات.. مظاهرة نسوية لدعم غزة في الأقصر"فيديو"

 الشرق الأوسط

وأضاف “شي جين بينغ” أنه سيعمل مع مصر على تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

العدوان الإسرائيلي

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة، كان آخرها استهداف مستشفى المعمداني في القطاع، وسقوط أكثر من 1000 شهيد فلسطيني بينهم أطفال ونساء.

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