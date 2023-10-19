ميدو يوجه رسالة خاصة لأعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك
وجه الإعلامي أحمد حسام (ميدو)، رسالة خاصة إلى أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك، قبل انتخابات مجلس إدارة النادي.
وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): "هناك شخصيات أفخر بانتمائها لنادي الزمالك وكنت أتمنى تواجدهم بالنادي والاستفادة من خبراتهم الواسعة داخل النادي الذي يعشقوه".
وتابع: " الزمالك لم يستفد من معظم تلك الشخصيات الذين أفتخر بأنهم ينتمون لنادي الزمالك".
وأتم: " أقول لأعضاء الجمعية العمومية، كلكم مسؤولين في اختيار الأصلح لإدارة نادي الزمالك وأتمنى أن يفوز من يستحق بالفعل".