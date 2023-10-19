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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مرشح مجلس إدارة الزمالك: النادي يتعرض للظلم وحان الوقت لعودة حقوقه

نادي الزمالك
نادي الزمالك

تحدث مجدي صادق، المرشح على عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، على ترشحه لانتخابات النادي المقبلة.

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وقال صادق في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): "محمود معروف هو من شجعني على الترشح على مقعد عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، وأرى بأن الفرصة أصبحت سانحة الآن لعودة الزمالك مرة أخرى وحصوله على حقه بعد الظلم الذي تعرض له مؤخرا".

وتابع: "وجود مجلس إدارة قوي سيمكن الزمالك من الحصول على حقوقه ورفع الظلم الذي يتعرض له".

وواصل: "كرة القدم هي اللعبة الأولى في نادي الزمالك، والفريق يملك العديد من اللاعبين المميزين، وقميص الزمالك يستطيع جذب العديد من المستثمرين".

وأتم: "التفكير الاستثماري سيكون مختلفا بالنسبة لي مع نادي الزمالك عن باقي رجال الأعمال الذين دعموا الزمالك من قبل وطالبوا بأموالهم فيما بعد".

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